Происшествия

В Пензе водитель Renault въехал в остановочный павильон

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Утром во вторник, 11 января, на Коммунистической улице в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки.

Об аварии сообщили очевидцы ее последствий, поделившиеся кадрами с места. На них видно, что водитель автомобиля Renault не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в остановочный павильон «Улица Пионерская», расположенный в направлении центра города.

От удара переднюю часть машины смяло. Конструктивные элементы по бокам павильона повредились.

«Вроде без жертв», «Все целы», - уточнили свидетели.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Источник фото № 2 и 3 vk.com/sova_penza.

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Источник — фото № 1 из «Чата водителей Пензы», invite.viber.com
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Гость||

глупое газодавительное существо

Гость||

Петух бушует опять!

Гость||

Новая говно остановка просто развалилась , когда такие же события происходили со старыми Химмашевскими остановками страдало только транспортное средство.

Гость||

Ура новую стеклянный аквариум поставят, через полгода

Имя: Гость
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