В Пензе водитель Renault въехал в остановочный павильон

Утром во вторник, 11 января, на Коммунистической улице в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки.
Об аварии сообщили очевидцы ее последствий, поделившиеся кадрами с места. На них видно, что водитель автомобиля Renault не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в остановочный павильон «Улица Пионерская», расположенный в направлении центра города.
От удара переднюю часть машины смяло. Конструктивные элементы по бокам павильона повредились.
«Вроде без жертв», «Все целы», - уточнили свидетели.
Официальной информации о ДТП пока нет.
Источник фото № 2 и 3 vk.com/sova_penza.
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