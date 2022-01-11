В Пензе водитель Renault въехал в остановочный павильон

11.01.2022 | 10:37

Утром во вторник, 11 января, на Коммунистической улице в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки.

Об аварии сообщили очевидцы ее последствий, поделившиеся кадрами с места. На них видно, что водитель автомобиля Renault не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в остановочный павильон «Улица Пионерская», расположенный в направлении центра города.

От удара переднюю часть машины смяло. Конструктивные элементы по бокам павильона повредились.

«Вроде без жертв», «Все целы», - уточнили свидетели.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Источник фото № 2 и 3 vk.com/sova_penza.