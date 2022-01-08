В Пензе две иномарки врезались в столбы в разных районах города

08.01.2022 | 11:26

Поздним вечером в пятницу, 7 января, в Пензе случилось сразу два дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на препятствие.

Об авариях сообщили очевидцы их последствий.

Так, около Терновского моста водитель Audi снес знак «Пешеходный переход».

Примерно в то же время на улице Воронова, напротив дома № 1а, в ДТП попал автомобиль BMW.

«Машина в столб угодила левым боком. Время 23:00. Все целы!» - сообщил автор поста.

На снимках с мест обеих аварий видно прибывших сотрудников ДПС. Официальной информации о ДТП пока нет.