В Пензе две иномарки врезались в столбы в разных районах города

Поздним вечером в пятницу, 7 января, в Пензе случилось сразу два дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на препятствие.
Об авариях сообщили очевидцы их последствий.
Так, около Терновского моста водитель Audi снес знак «Пешеходный переход».
Примерно в то же время на улице Воронова, напротив дома № 1а, в ДТП попал автомобиль BMW.
«Машина в столб угодила левым боком. Время 23:00. Все целы!» - сообщил автор поста.
На снимках с мест обеих аварий видно прибывших сотрудников ДПС. Официальной информации о ДТП пока нет.
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