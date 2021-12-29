В УГИБДД прокомментировали серьезное ДТП в Мокшанском районе

29.12.2021 | 11:43

В среду, 29 декабря, на трассе М5 в Мокшанском районе столкнулись легковушка и большегруз. В аварии пострадали три человека.

Снимки последствий ДТП появились в группе автомобилистов «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте». В объектив камеры попал разбитый легковой автомобиль. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что, по предварительным данным, авария произошла на 601-м километре трассы в 9:15.

Столкнулись автомобиль ВАЗ-2110, которым управляла 34-летняя женщина, и фура MAN с 62-летним мужчиной за рулем.

Травмы в аварии получили водитель легковушки и два ее пассажира: 37-летняя женщина и 34-летний мужчина. Медики доставили их в больницу.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.