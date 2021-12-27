На въезде в Пензу «Приора» врезалась в пескотряс

27.12.2021 | 08:50

Вечером в воскресенье, 26 декабря, в Пензе произошла авария с участием дорожной техники. В пескотряс на базе автомобиля КамАЗ врезалась «Лада-Приора».

Фото с места ДТП разместили в городских сообществах в соцсетях. По словам очевидцев, авария произошла на въезде в Пензу со стороны Чемодановки.

«В таких погодных условиях нужно быть осторожнее на дорогах!» - подчеркнула автор одного из постов.

В комментариях пензенцы поделились мнением, что к столкновению могли привести не только погодные условия.

«Ехал вечером мимо Чемодановки. Никакого гололеда. Просто скоростной режим надо соблюдать и держать дистанцию», - заметил один из подписчиков.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Официальных данных от представителей ГИБДД пока не поступало.