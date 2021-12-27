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Происшествия

На въезде в Пензу «Приора» врезалась в пескотряс

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Вечером в воскресенье, 26 декабря, в Пензе произошла авария с участием дорожной техники. В пескотряс на базе автомобиля КамАЗ врезалась «Лада-Приора».

Фото с места ДТП разместили в городских сообществах в соцсетях. По словам очевидцев, авария произошла на въезде в Пензу со стороны Чемодановки.

«В таких погодных условиях нужно быть осторожнее на дорогах!» - подчеркнула автор одного из постов.

В комментариях пензенцы поделились мнением, что к столкновению могли привести не только погодные условия.

«Ехал вечером мимо Чемодановки. Никакого гололеда. Просто скоростной режим надо соблюдать и держать дистанцию», - заметил один из подписчиков.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Официальных данных от представителей ГИБДД пока не поступало.

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Источник — видео @lybania_ln, @penza_novosti
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

врезалась «Лада-Приора».
Вот они удивились!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Просто скоростной режим надо соблюдать и держать дистанцию», - заметил один из подписчиков.
90 % водителей не умеют рулить зимой и не знают ПДД. Сочетание этих факторов приводит к невероятно глупым ДТП. Повезёт если без жертв.

Гость||

Лада-Приора

_______

Дальше можно не читать

Гость||

Гость писал(a):

Лада-Приора

_______

Дальше можно не читать

если ещё и тонированная в 0 - то однозначно!

Гость||

Молодец! Красавчик. Показам пескотрясу кто тут главный.

Гость||

а чего он подрезал и задом сдавал?

Имя: Гость
Комментарий:

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