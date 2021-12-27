На въезде в Пензу «Приора» врезалась в пескотряс

Вечером в воскресенье, 26 декабря, в Пензе произошла авария с участием дорожной техники. В пескотряс на базе автомобиля КамАЗ врезалась «Лада-Приора».
Фото с места ДТП разместили в городских сообществах в соцсетях. По словам очевидцев, авария произошла на въезде в Пензу со стороны Чемодановки.
«В таких погодных условиях нужно быть осторожнее на дорогах!» - подчеркнула автор одного из постов.
В комментариях пензенцы поделились мнением, что к столкновению могли привести не только погодные условия.
«Ехал вечером мимо Чемодановки. Никакого гололеда. Просто скоростной режим надо соблюдать и держать дистанцию», - заметил один из подписчиков.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Официальных данных от представителей ГИБДД пока не поступало.
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penzainform.ru писал(a):Вот они удивились!