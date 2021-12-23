В Городищенском районе столкнулись 4 машины, есть пострадавшие

23.12.2021 | 16:16

В четверг, 23 декабря, на трассе М5 в Городищенском районе случилось ДТП с участием четырех автомобилей.

Об аварии в социальной сети Instagram сообщил пользователь. Он отметил, что инцидент произошел у села Николо-Райского около 13:00.

На кадрах, прикрепленных к посту, грузовик, за которым находится покореженная легковушка. На обочине с другой стороны дороги - автомобили двух других участников столкновения.

В отделении пропаганды УГИБДД сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, авария произошла на 664-м километре трассы М5. Столкнулись Volkswagen Polo с 60-летим мужчиной за рулем, Kia Rio с 46-летним водителем, Kia Rio - с 42-летним, а также грузовик Scania, которым управлял 48-летний автомобилист.

В ДТП пострадали пассажиры Kia с 46-летним водителем: 75-летняя женщина и 84-летний мужчина. Водитель Volkswagen Polo скончался.

Сейчас в обстоятельствах и причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.