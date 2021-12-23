Под Пензой сняли на видео последствия смертельной аварии

Жительница области сообщила о смертельном ДТП, случившемся вечером в среду, 22 декабря, в Пензенском районе. Видеозапись с места аварии она прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».
На кадрах - многочисленные автомобили специализированных служб (полиция, скорая помощь, МЧС). В снегу на обочине лежит тело. Одна из машин - участников столкновения стоит на проезжей части. Вторая в кювете.
«Дорога на Воскресеновку, после Ивановки два автомобиля 10-й модели (ВАЗ-2110). Один труп», - рассказала женщина.
Кроме того, по ее словам, в результате ДТП пострадали семь человек, двое из которых дети. Однако официально эта информация не подтверждена. В региональном управлении ГИБДД случившееся пока не прокомментировали.
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