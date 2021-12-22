В Пензенской области в ДТП с четырьмя авто погиб мужчина

22.12.2021 | 15:29

Вечером во вторник, 21 декабря, в Малосердобинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, приведшее к смерти.

По предварительным данным, в 18:20 на 499-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ-2112 с 27-летним водителем, Mercedes-Benz с прицепом Schmitz под управлением 43-летнего шофера, ГАЗ-2834 с 31-летним мужчиной за рулем и ГАЗ-33022, которым управлял 40-летний шофер.

В результате аварии водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте.

Шоферов фуры и ГАЗ-2834, а также двух пассажиров - 39-летнего мужчину из ГАЗ-2834 и 45-летнюю женщину из ГАЗ-33022 - госпитализировали. Еще одного человека, находившегося в последней машине (39-летнего мужчину), после оказания помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.