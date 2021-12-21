Пензенские спасатели помогли женщине выбраться из леса

21.12.2021 | 17:04

В понедельник, 20 декабря, пензенские спасатели выехали в Шемышейский район, чтобы оказать помощь потерявшейся женщине.

Сигнал поступил в Пензенский пожарно-спасательный центр в 17:50 из центра обработки экстренных вызовов «Системы-112». Женщина отправилась прогуляться в лес в районе села Усть-Уза и заблудилась.

Спасатели по телефону связались с потерявшейся любительницей лесных прогулок и определили координаты ее местонахождения.

«Туда направилась оперативная группа. Женщину обнаружили вблизи Усть-Узы и доставили к месту проживания. Помощь не потребовалась», - сообщили в ППСЦ.