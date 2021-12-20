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Происшествия

В аварии в Никольском районе пострадало пятеро детей

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На трассе в Никольском районе случилось ДТП, в котором пострадало пятеро детей. Подробности аварии обнародовало отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, 18 декабря в 17:40 на 42-м километе дороги Городище - Никольск - Ночка столкнулись автомобили «Лада», за рулем которой находился 26-летний водитель, и Hyundai Getz под управлением 38-летнего мужчины.

Травмы получили находившиеся в салоне Hyundai 36-летняя женщина, девочка 2007 года рождения (их госпитализировали), а также мальчик 2014 года рождения и водитель иномарки (им оказали помощь на месте, затем отпустили).

Пострадали и пассажиры «Лады»: мальчик 2018 года рождения, 21-летняя и 22-летняя девушки. Медики госпитализировали их с травмами различной степени тяжести. Водителя отечественного авто, а также его пассажиров, юношу 2004 года рождения и годовалую девочку, отпустили после оказания помощи.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Гость||

А где же пятеро детей???

Гость||

юношу 2004 года рождения

Тоже ребёнок??? Я для своих родителей тоже всю жизнь ребёнок

Имя: Гость
Комментарий:

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