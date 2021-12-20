В аварии в Никольском районе пострадало пятеро детей

20.12.2021 | 16:11

На трассе в Никольском районе случилось ДТП, в котором пострадало пятеро детей. Подробности аварии обнародовало отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, 18 декабря в 17:40 на 42-м километе дороги Городище - Никольск - Ночка столкнулись автомобили «Лада», за рулем которой находился 26-летний водитель, и Hyundai Getz под управлением 38-летнего мужчины.

Травмы получили находившиеся в салоне Hyundai 36-летняя женщина, девочка 2007 года рождения (их госпитализировали), а также мальчик 2014 года рождения и водитель иномарки (им оказали помощь на месте, затем отпустили).

Пострадали и пассажиры «Лады»: мальчик 2018 года рождения, 21-летняя и 22-летняя девушки. Медики госпитализировали их с травмами различной степени тяжести. Водителя отечественного авто, а также его пассажиров, юношу 2004 года рождения и годовалую девочку, отпустили после оказания помощи.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.