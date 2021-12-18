Происшествия

В Пензе к месту ДТП на Окружной прибыли три машины скорой помощи

Печать

В субботу, 18 декабря, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилось фото с места ДТП в Пензе.

На нем запечатлена «Лада-Гранта» со смятым капотом, стоящая поперек проезжей части. Рядом - три спецавтомобиля скорой помощи и медики.

Автор снимка уточнил, что ДТП случилось на перекрестке улиц Окружной и Мира, время съемки 13:00.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что информация об аварии в дежурную часть не поступала.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Очень там замысловатые режимы работы светофоров..

Гость||

Гость писал(a):

Очень там замысловатые режимы работы светофоров..
Там замысловатые режимы движения долбо..бов, которые налево со второй полосы поворачивают.

Гость||

Гость писал(a):

Там замысловатые режимы движения долбо..бов, которые налево со второй полосы поворачивают.
там камеры давно пора ставить.на полосы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте