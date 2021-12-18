В Пензе к месту ДТП на Окружной прибыли три машины скорой помощи

18.12.2021 | 13:21

В субботу, 18 декабря, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилось фото с места ДТП в Пензе.

На нем запечатлена «Лада-Гранта» со смятым капотом, стоящая поперек проезжей части. Рядом - три спецавтомобиля скорой помощи и медики.

Автор снимка уточнил, что ДТП случилось на перекрестке улиц Окружной и Мира, время съемки 13:00.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что информация об аварии в дежурную часть не поступала.