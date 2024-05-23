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Происшествия

В МЧС назвали возможную причину пожара на улице Пролетарской

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Причиной пожара, случившегося в Пензе в среду, 22 мая, мог стать аварийный режим работы электропроводки.

В многоэтажном доме № 10 на улице Пролетарской загорелись постельные принадлежности на площади 3 кв. м. Огонь тушили 14 человек, использовалось 3 единицы спецтехники.

«К счастью, жертв удалось избежать», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили несколько правил, соблюдение которых позволит избежать трагедии.

Не следует включать в одну розетку несколько электроприборов. Нужно соблюдать порядок включения: сначала шнур подключается к аппарату, а потом - в сеть. Отключение производится в обратном порядке.

Также нельзя прикасаться к включенному прибору мокрыми руками.

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