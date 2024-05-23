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Происшествия

Бастрыкин следит за расследованием ЧП с юным пензенцем

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Информация о том, что в Пензе ребенка едва не покалечило спортивным снарядом, заинтересовала главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, и он взял на контроль проверку по ней.

Жительница города рассказала в соцсети о происшествии на заброшенной спортплощадке рядом с домом № 49 на улице Чкалова. По ее словам, 16 мая на ее ребенка упала металлическая конструкция.

«В СМИ и социальных медиа сообщается, что в мае текущего года в городе Пензе на заброшенной спортивной площадке на голову мальчика упали металлические брусья, после чего его придавило трубой.

Отмечается, что площадка находится в аварийном состоянии. Несмотря на многочисленные обращения жителей в уполномоченные органы, благоустройство территории и ремонтные работы длительное время не проводятся», - говорится в сообщении Следкома РФ.

В региональном следственном управлении начали процессуальную проверку по факту случившегося. Глава СКР поручил руководителю ведомства Владимиру Игнатенкову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

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