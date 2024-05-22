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Происшествия

На улице Пролетарской в Пензе пожарные потушили постель

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В среду, 22 мая, в многоэтажном доме № 10 на улице Пролетарской в Пензе случился пожар.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 14:16. По адресу прибыли 14 человек на 3 спецавтомобилях.

Как выяснилось, загорелись постельные принадлежности. Огонь прошел площадь 3 кв. м. В 14:50 пожар был уже ликвидирован.

«Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Накануне вечером на улице Театральной в Сосновоборске вспыхнули надворные постройки, затем пламя перекинулось на 2 жилых дома. С огнем боролись 32 человека, привлекалось 10 единиц техники. Пожарным удалось не допустить распространения огня на третий дом.

Площадь, пройденная огнем, достигла 460 кв. м. Никто из людей не пострадал, владельцы недвижимости подсчитывают убытки.

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Источник — видео «Пенза Новости»
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