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Происшествия

В Пензенской области 2 подростка-водителя пострадали в ДТП

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Вечером во вторник, 21 мая, в Пензенской области двое подростков-водителей попали в ДТП.

Первая авария произошла в 17:45 в селе Индерка Сосновоборского района и попала на видео. Напротив дома № 249а на улице Кооперативной столкнулись ВАЗ-2107 с 70-летним мужчиной за рулем и MotoLand с седоком - юношей 2009 года рождения. После удара мотоцикл врезался в стоящий ВАЗ-2106.

В Пензенской области 2 подростка-водителя пострадали в ДТП

Второе ДТП случилось в 10:20 на улице Согласие в Пензе. Около дома № 12а дорогу не поделили Chevrolet Klau и скутер Vento. Первым управлял 19-летний водитель, вторым - 15-летний.

В каждом из столкновений подростки получили травмы и были госпитализированы. Сотрудники ДПС проводят проверки, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

22 мая на улице Тухачевского в Пензе произошла смертельная авария с участием «Лады-Калины» и Suzuki. 25-летний мотоциклист погиб в карете скорой помощи.

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Источник — фото и видео группы «Пенза Новости»
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