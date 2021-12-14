В Мокшанском районе спасатели достали из «Лады» раненого водителя

14.12.2021 | 14:05

В понедельник, 13 декабря, в Мокшанском районе автомобиль отечественного производства попал в ДТП.

В 9:47 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра поступил тревожный сигнал из центра обработки экстренных вызовов системы 112.

На 614-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» 37-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением и врезался в световую опору.

«Мужчина получил множественные травмы и оказался заблокированным в автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, извлекли его из автомобиля и передали врачам скорой помощи», - сообщили в ППСЦ.

Кроме того, специалисты провели комплекс действий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области добавили, что травмированного водителя госпитализировали, по факту аварии проводится проверка.