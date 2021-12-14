В Мокшанском районе спасатели достали из «Лады» раненого водителя

В понедельник, 13 декабря, в Мокшанском районе автомобиль отечественного производства попал в ДТП.
В 9:47 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра поступил тревожный сигнал из центра обработки экстренных вызовов системы 112.
На 614-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» 37-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением и врезался в световую опору.
«Мужчина получил множественные травмы и оказался заблокированным в автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, извлекли его из автомобиля и передали врачам скорой помощи», - сообщили в ППСЦ.
Кроме того, специалисты провели комплекс действий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области добавили, что травмированного водителя госпитализировали, по факту аварии проводится проверка.
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Хоспади, опять статья про этого дурачка.