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Происшествия

В Мокшанском районе спасатели достали из «Лады» раненого водителя

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В понедельник, 13 декабря, в Мокшанском районе автомобиль отечественного производства попал в ДТП.

В 9:47 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра поступил тревожный сигнал из центра обработки экстренных вызовов системы 112.

На 614-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» 37-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением и врезался в световую опору.

«Мужчина получил множественные травмы и оказался заблокированным в автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, извлекли его из автомобиля и передали врачам скорой помощи», - сообщили в ППСЦ.

Кроме того, специалисты провели комплекс действий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области добавили, что травмированного водителя госпитализировали, по факту аварии проводится проверка.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Хоспади, опять статья про этого дурачка.

Гость||

самаубивец?

Гость||

к 37 годам он так и не научился водить)))

Гость||

Совсем плохо с новостями на Пензинформ стало? По второму кругу пошли? Это была самая животрепещущая новость вчерашнего дня? Бяда-а-а-а!!!

Гость||

Видимо важная птица в 37 на тонированных жигулях.

Мне одному интересно, как он по другую сторону отбойника оказался?

Гость||

Лучше бы опоре помощь оказали, ей она более потребна, он нее польза есть

Имя: Гость
Комментарий:

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