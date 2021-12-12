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Происшествия

В ДТП на проспекте Победы ВАЗ смяло в гармошку

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В Пензе устанавливают обстоятельства ДТП, которое случилось вечером в субботу, 11 декабря, на проспекте Победы.

Кадры с последствиями аварии появились в группе пензенских автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте». На них - две легковушки. Одна перекрывает полосу проезжей части, передняя часть ее разбита. Другую от удара отнесло к ограждению, кузов машины покорежен.

Случившееся прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

По предварительным данным, около 22:20 напротив дома № 124 на проспекте Победы столкнулись ВАЗ-2110 (личность водителя устанавливается в настоящий момент) и ВАЗ-2114 с 22-летним мужчиной за рулем.

«В результате ДТП травмы получили водитель «четырнадцатой» и его 21-летний пассажир. Их госпитализировали», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

ШТОШ...

Гость||

Неудачный заплыв тазов.В следующий раз повезет.

Гость||

Четырка с быдлоксеноном. "Всё мне ясно стало теперь"

Гость||

Ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Гость||

Гонщики догонялись,одним меньше

Гость||

А где ее смяло-то? Они разве не такими идут с завода?

Гость||

Идиоты,не приведи господь вам в такое попасть

Гость||

быдло на конченых машинах

нужно запретить продавать подобные машины, если не сдал дебило-тест

Имя: Гость
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