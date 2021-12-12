В ДТП на проспекте Победы ВАЗ смяло в гармошку

12.12.2021 | 10:16

В Пензе устанавливают обстоятельства ДТП, которое случилось вечером в субботу, 11 декабря, на проспекте Победы.

Кадры с последствиями аварии появились в группе пензенских автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте». На них - две легковушки. Одна перекрывает полосу проезжей части, передняя часть ее разбита. Другую от удара отнесло к ограждению, кузов машины покорежен.

Случившееся прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

По предварительным данным, около 22:20 напротив дома № 124 на проспекте Победы столкнулись ВАЗ-2110 (личность водителя устанавливается в настоящий момент) и ВАЗ-2114 с 22-летним мужчиной за рулем.

«В результате ДТП травмы получили водитель «четырнадцатой» и его 21-летний пассажир. Их госпитализировали», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводится проверка.