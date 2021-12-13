На улице Пацаева нетрезвый мужчина повредил припаркованную машину

13.12.2021 | 10:06

На улице Пацаева в Пензе заметили ведущего себя агрессивно мужчину. Хулиган приставал к прохожим и повредил припаркованный автомобиль «Лада-Ларгус».

Инцидент произошел в воскресенье, 12 декабря, около 11:00. Владелец поврежденной машины позвонил правоохранителям. На вызов прибыли сотрудники Росгвардии.

Хозяин «Лады-Ларгус» рассказал, что стал свидетелем произошедшего. Нетрезвый гражданин сначала нецензурно оскорблял прохожих, а после набросился на его машину и повредил диски.

49-летнего хулигана задержали на месте. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.