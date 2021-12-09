На улицах Пензы за день травмировалось 111 человек

09.12.2021 | 17:48

В четверг, 9 декабря, на странице пензенской клинической больницы № 6 в Instagram появилась оперативная информация о травмированных жителях.

За период с 8-го по 9-е число в травмпункт на Пионерской, 4, обратилось 123 человека, 89 из которых получили повреждения на улице.

В приемное отделение больницы на Стасова, 7, за сутки обратился 91 человек, 22 из них травмировались на свежем воздухе. 22 пациента пришлось госпитализировать.

9 декабря депутаты Пензенской городской думы говорили о том, что не все пензенские управляющие компании своевременно очистили тротуары от гололеда. Начальник городского управления ЖКХ Анатолий Синичкин подтвердил, что некоторые УК не справились, к ним применят штрафные санкции.

В этот же день в областном центре произошло несколько серьезных ДТП. На проспекте Победы автомобиль Mercedes врезался в троллейбус. На улице Суворова бетономешалка смяла «Ладу». На перекрестке улиц Демьяна Бедного и Луговой столкнулись ВАЗ-21099 и «Нива», два человека получили травмы. На улице Ставского под колеса автомобиля Kia Sportage попала 56-летняя женщина, ее доставили в больницу.