В Пензенском районе произошло ДТП с тремя автомобилями

07.12.2021 | 11:28

В понедельник, 6 декабря, в селе Васильевка Пензенского района произошло серьезное ДТП: столкнулись Nissan, Chevrolet и «Нива-Шевроле».

Удар оказался такой силы, что «Нива» опрокинулась на левый бок, а задняя часть Chevrolet оказалась частично на заборе, частично - на автомобиле Nissan.

Сообщение об этом поступило из центра обработки экстренных вызовов системы 112 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра в 14:58.

При столкновении трех легковых автомобилей пострадал водитель одного из них. Очевидцы происшествия извлекли его из машины, а спасатели контролировали состояние травмированного до прибытия бригады скорой помощи.

«Также спасатели провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов на месте ДТП», - сообщили в ППСЦ.