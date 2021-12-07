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Происшествия

В Пензенском районе произошло ДТП с тремя автомобилями

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В понедельник, 6 декабря, в селе Васильевка Пензенского района произошло серьезное ДТП: столкнулись Nissan, Chevrolet и «Нива-Шевроле».

Удар оказался такой силы, что «Нива» опрокинулась на левый бок, а задняя часть Chevrolet оказалась частично на заборе, частично - на автомобиле Nissan.

Сообщение об этом поступило из центра обработки экстренных вызовов системы 112 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра в 14:58.

При столкновении трех легковых автомобилей пострадал водитель одного из них. Очевидцы происшествия извлекли его из машины, а спасатели контролировали состояние травмированного до прибытия бригады скорой помощи.

«Также спасатели провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов на месте ДТП», - сообщили в ППСЦ.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

буртасы все пытаются друг друга переплюнуть кто круче начудит на дороге? Пока эти на первом месте.

Гость||

Гоооол!

Гость||

Быстро поехали - вот и результат

Гость||

Гость писал(a):

Быстро поехали - вот и результат
А какой там петух разбушевался?

Гость||

Прикольно получилось!

Гость||

Ни фига себе, натюрморт, Репин " Утро в Васильевке"

Гость||

Не понимаю, как в деревне можно получить такое. ну как! Езжай ты потихоньку, видишь перекресток, притормози, посмотри по сторонам, потом езжай. Получился кегельбан какой-то.

Имя: Гость
Комментарий:

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