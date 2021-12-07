В Пензе на улице Антонова сгорел автомобиль Peugeot

«ГПЗ-24. У магазина «Атак». Сгорела машина», - такая запись появилась в группе пензенских автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 7 декабря.
На фото, опубликованных в посте, запечатлен искореженный пламенем остов автомобиля.
Подробности происшествия рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Сигнал о возгорании у дома № 76 на улице Антонова поступил на пульт дежурного в 14:43. На место происшествия прибыли пять человек на спецавтомобиле.
«Выгорел салон легкового автомобиля Peugeot-308. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе управления.
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