В Пензе на улице Антонова сгорел автомобиль Peugeot

07.12.2021 | 17:08

«ГПЗ-24. У магазина «Атак». Сгорела машина», - такая запись появилась в группе пензенских автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 7 декабря.

На фото, опубликованных в посте, запечатлен искореженный пламенем остов автомобиля.

Подробности происшествия рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сигнал о возгорании у дома № 76 на улице Антонова поступил на пульт дежурного в 14:43. На место происшествия прибыли пять человек на спецавтомобиле.

«Выгорел салон легкового автомобиля Peugeot-308. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе управления.