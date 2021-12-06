В Кузнецке под машину с молодым водителем попал школьник

06.12.2021 | 16:00

В воскресенье, 5 декабря, в Кузнецке случилось ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, авария произошла около 18:00 на Стекловской улице.

21-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада», сбил 16-летнего пешехода. Школьник получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

23 сентября в Кузнецке на улице Белинского 18-летний водитель ВАЗ-2110 сбил свою ровесницу. Девушка получила травмы, которые потребовали ее госпитализации.