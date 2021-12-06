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Происшествия

В Кузнецке под машину с молодым водителем попал школьник

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В воскресенье, 5 декабря, в Кузнецке случилось ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, авария произошла около 18:00 на Стекловской улице.

21-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада», сбил 16-летнего пешехода. Школьник получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

23 сентября в Кузнецке на улице Белинского 18-летний водитель ВАЗ-2110 сбил свою ровесницу. Девушка получила травмы, которые потребовали ее госпитализации.

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Гость||

по мне это страшнее вашего ковида в стотысяч раз, но с этим такой борьбы не ведется

Гость||

Не Кузнецк, а прям Чикаго...)

Гость||

Что пешеходы делают на проезжей части?

Имя: Гость
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