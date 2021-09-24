В Кузнецке 18-летний водитель сбил ровесницу на ул. Белинского

24.09.2021 | 12:33

В четверг, 23 сентября, на улице Белинского в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух молодых людей.

По предварительным данным, в 19:20 напротив дома № 4Б 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил девушку того же возраста.

Пешеход получила травмы, с которыми ее госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В начале сентября на той же улице под колеса «Газели» попал 8-летний школьник. Маленький пешеход с телесными повреждениями был доставлен в больницу.