В Кузнецке 18-летний водитель сбил ровесницу на ул. Белинского

В четверг, 23 сентября, на улице Белинского в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух молодых людей.
По предварительным данным, в 19:20 напротив дома № 4Б 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил девушку того же возраста.
Пешеход получила травмы, с которыми ее госпитализировали.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
В начале сентября на той же улице под колеса «Газели» попал 8-летний школьник. Маленький пешеход с телесными повреждениями был доставлен в больницу.
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