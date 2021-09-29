В Заречном просят откликнуться очевидцев ДТП с подростком

29.09.2021 | 13:39

В Заречном ищут очевидцев аварии, которая произошла вечером 20 сентября напротив торгового центра «Рябинушка».

15-летний подросток пересекал проезжую часть по переходу. Один автомобиль пропустил потерпевшего, а 62-летний водитель «Нивы» не заметил человека на зебре и совершил наезд на него.

Юного пешехода госпитализировали, а теперь его представители ищут свидетелей инцидента.

«Приветствуется фото- и видеофиксация ДТП. Уже разыскали второго водителя, есть запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена на магазине», - пишет портал «Заречье сегодня».