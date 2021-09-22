Происшествия

В Заречном 62-летний водитель «Нивы» сбил на переходе подростка

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В понедельник, 20 сентября, в Заречном 15-летний подросток пострадал в ДТП.

По предварительным данным, в 17:10 напротив дома № 24 на улице Строителей 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 наехал на пешехода. Мальчик получил травмы. Его госпитализировали.

Портал «Город Z», ссылаясь на очевидцев, сообщает, что подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Одна из машин остановилась, чтобы его пропустить, а «Нива» не затормозила и сбила юного пешехода.

На следующий день, 21 сентября, ЧП стало предметом разбирательства на планерке в администрации закрытого города.

«Глава Заречного Олег Климанов поручил провести в школах дополнительные занятия с учащимися по вопросам соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, он отметил необходимость усилить соответствующую профилактическую работу с водителями», - сообщается на сайте мэрии города.

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Источник — фото gorodz.info
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Гость||

Всегда учу своего- одну полосу перешёл, не шагай на вторую, выгляни сначала, убедись, что там тебя тоже пропускают... Конечно, вина водителя 100%, но пешеходам особенно детям, очень внимательными надо быть. Цена- здоровье, или, даже жизнь!

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