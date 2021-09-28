Соцсети: на ул. Ново-Казанской мужчина погиб, упав с высоты

28.09.2021 | 15:02

Во вторник, 28 сентября, на улице Ново-Казанской в Пензе мужчина погиб, сорвавшись с балкона высотки.

Снимки с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

В объектив камеры попал дом, за балкон которого цепляется раздетый мужчина. Он стоит снаружи оконных проемов. На следующих снимках - накрытое тело.

«Человек был в неадекватном состоянии, выкрикивал, чтобы убрали детей, обвинял в чем-то жену (а может, и не жену) и сорвался», - написала под постом пользовательница.

ЧП прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.

«Сообщение о случившемся было получено в 11:44. Погибший - мужчина 1979 года рождения. Он упал с 6-го этажа. Проводится проверка», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» правоохранители.

19 сентября на Львовской улице в Пензе во время снятия замеров для установки окон погиб 54-летний мужчина. Он упал с балкона на втором этаже.