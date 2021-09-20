Происшествия

На ул. Львовской в Пензе погиб установщик пластиковых окон

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В воскресенье, 19 сентября, на Львовской улице в Пензе погиб 54-летний мужчина. Он упал с балкона, расположенного на 2-м этаже.

Сообщение об инциденте в полицию поступило в 16:49.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина снимал замеры с оконного проема при очевидцах, не удержался и сорвался вниз.

От полученных травм мастер скончался на месте. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

23 июля в Кузнецке во время мытья упала вниз и погибла 29-летняя женщина. Трагедия произошла на Стекловской улице.

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Гость||

Бабы ещё нарожают

Гость||

Гость писал(a):

Бабы ещё нарожают
Не дай бог таких как ты!

Гость||

Ну так это ж бизнес. Набирают кого попало, а те носятся по адресам как угорелые, чтобы бабла нарубить. Техника безопасности? Не, не слышали...

А самое главное всех это устраивает: владельцам больше денег, клиентам меньше затраты. А то, что временами случаются такие трагедии - это плата. Капитализм так работает, да, а что вы хотите?

Гость||

Если бы вы, дибилонутые комментаторы, какой хороший человек погиб, заткнули бы свой поганый язык в одно место.

Траур не только у членов семьи, скорбят тысячи. Очень горько.

Гость||

Гость писал(a):

Капитализм так работает, да, а что вы хотите?
Да ничего. Работает и работает. При сисильзьме ещё больше погибали на работе.

Гость||

С о кометы третье ? Как бы ваши "выборы" не проверили с вашей честностью , тогда полетите все под ручки

Гость||

как же можно со 2 этажа и так разбиться????????

Гость||

Гость писал(a):

Да ничего. Работает и работает. При сисильзьме ещё больше погибали на работе.
пусть лучше прекратит работать

Гость||

Гость писал(a):

пусть лучше прекратит работать
Путь работает, конечно.

Гость||

Гость писал(a):

как же можно со 2 этажа и так
Самонадеянность, ложное чувство безопасности, самоуверенность, пренебрежение техникой безопасности

Гость||

Вот так - 54 года ! Может болел ? Люди никому ненужны ! Как говорится - сходили на выборы ! На таких работах, людям жизнь страховать нужно и работадатель должен оплачивать , как вредность.

Гость||

К батарее чтоли бы пристегнулся.

Гость||

Гость писал(a):

Вот так - 54 года ! Может болел ? Люди никому ненужны ! Как говорится - сходили на выборы ! На таких
Вы дурочка?

Имя: Гость
Комментарий:

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