На ул. Львовской в Пензе погиб установщик пластиковых окон

В воскресенье, 19 сентября, на Львовской улице в Пензе погиб 54-летний мужчина. Он упал с балкона, расположенного на 2-м этаже.
Сообщение об инциденте в полицию поступило в 16:49.
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина снимал замеры с оконного проема при очевидцах, не удержался и сорвался вниз.
От полученных травм мастер скончался на месте. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
23 июля в Кузнецке во время мытья упала вниз и погибла 29-летняя женщина. Трагедия произошла на Стекловской улице.
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