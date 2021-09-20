На ул. Львовской в Пензе погиб установщик пластиковых окон

20.09.2021 | 10:17

В воскресенье, 19 сентября, на Львовской улице в Пензе погиб 54-летний мужчина. Он упал с балкона, расположенного на 2-м этаже.

Сообщение об инциденте в полицию поступило в 16:49.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина снимал замеры с оконного проема при очевидцах, не удержался и сорвался вниз.

От полученных травм мастер скончался на месте. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

23 июля в Кузнецке во время мытья упала вниз и погибла 29-летняя женщина. Трагедия произошла на Стекловской улице.