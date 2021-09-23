Пензячка оказалась запертой в ванной комнате и чуть не устроила пожар

23.09.2021 | 14:05

В экстремальной ситуации оказалась жительница улицы Терновского в Пензе. Ранним утром женщина поставила вариться пищу на газовой плите, а сама отправилась в душ. Однако выбраться из ванной комнаты она не смогла - замок сломался, заблокировав дверь.

Женщина сумела сообщить о том, что оказалась в ловушке, своей соседке, и та позвонила в поисково-спасательную службу.

Дежурный Пензенского пожарно-спасательного центра принял заявку 22 сентября в 7:05. Встревоженная соседка попавшей в беду пензячки рассказала, что в доме из-за работающей плиты может возникнуть пожар.

«Спасатели оперативно прибыли по адресу. В присутствии полицейских они выпустили хозяйку квартиры из ванной комнаты (для этого им пришлось применить специнструмент) и отключили газовую плиту, предотвратив возможное возгорание», - сообщается на сайте ППСЦ.

В марте 2020 года 42-летний житель улицы Краснова в Пензе решил приготовить ужин и уснул, оставив кастрюлю на включенной газовой плите. Дым заполнил подъезд и проник в соседние квартиры. Жильцы вызвали пожарных и росгвардейцев, которые зашли в незапертую квартиру, разбудили хозяина и вывели на улицу.