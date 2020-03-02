02.03.2020 | 12:40

В Пензе сотрудники Росгвардии эвакуировали из задымленной квартиры на улице Краснова 42-летнего мужчину. Инцидент произошел около 1:00 в воскресенье, 1 марта.

Нетрезвый горожанин решил приготовить себе поздний ужин, но в итоге уснул. Кастрюля осталась на включенной газовой плите.

Дым, который заполнил подъезд и проник в соседние квартиры, встревожил жильцов, и люди вызвали спасателей. На сигнал отреагировал и ближайший экипаж группы задержания Росгвардии.

Через три минуты правоохранители уже прибыли на место ЧП и поднялись на седьмой этаж к квартире, из-под дверей которой валил дым. Ломать замок не потребовалось, он был не заперт.

«Стражи порядка и сотрудники пожарной бригады вошли в жилое помещение. В одной из комнат был обнаружен спящий мужчина», - сообщил порталу PenzaInform.ru начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Денис Кострюков.

Хозяина жилища разбудили и вывели на улицу. Пожарные ликвидировали очаг задымления.

В ЧП никто не пострадал.

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