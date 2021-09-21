В Пензенской области иномарка после ДТП стала грудой металлолома

Груда металлолома - все, что осталось от иномарки. Смертельная авария произошла на 29-м километре дороги Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино. Автомобиль Nissan на высокой скорости вылетел с проезжей части.
«Мужчина 1959 года рождения не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля с последующим наездом на препятствие. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», - пояснил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
Сотрудники ГИББД выясняют, что стало причиной трагедии.
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Быстро ехал по мокрой дороге, машина старая, резина лысая. Куда торопился?