Происшествия

Момент смертельного ДТП под Кондолем попал на видео

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В Сеть выложили видеозапись, на которой запечатлен момент смертельного ДТП рядом с селом Кондоль Пензенского района.

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 12 сентября, на трассе Нижний Новгород - Саратов: автомобиль Hyundai Solaris под управлением мужчины 1961 года рождения насмерть сбил мужчину 1988 года рождения.

В среду, 15 сентября, в городском водительском сообществе во «Вконтакте» было опубликовано видео трагедии. «Солярис» ехал по трассе за другим автомобилем. Между машинами было несколько десятков метров.

Неожиданно первая легковушка резко вильнула влево, объехав мужчину, шедшего по дороге. Тот пошатнулся и двинулся вправо, где и был сбит вторым транспортным средством.

В комментариях к видео пензенцы выразили соболезнования родственникам погибшего и посочувствовали водителю: «Человека и его родственников конечно жалко... Но технику безопасности при работе в местах повышенной опасности никто не отменял», «Жаль!.. Почему-то в первую очередь водителя».

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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