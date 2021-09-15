22-летний пензенец погиб в Ульяновской области, упав с высоты

Во вторник, 14 сентября, в поселке Просторы Мелекесского района Ульяновской области погиб 22-летний пензенец.
Как сообщает портал 73online.ru со ссылкой на информацию из регионального следственного комитета, молодой человек приехал в Просторы из Пензенской области.
По предварительным данным, он упал с высоты 14 метров во время демонтажа зерносушилки и погиб на месте.
Также уточняется, что парень сгружал бочки для зерна с металлической высотной конструкции.
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