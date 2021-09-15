22-летний пензенец погиб в Ульяновской области, упав с высоты

15.09.2021 | 12:31

Во вторник, 14 сентября, в поселке Просторы Мелекесского района Ульяновской области погиб 22-летний пензенец.

Как сообщает портал 73online.ru со ссылкой на информацию из регионального следственного комитета, молодой человек приехал в Просторы из Пензенской области.

По предварительным данным, он упал с высоты 14 метров во время демонтажа зерносушилки и погиб на месте.

Также уточняется, что парень сгружал бочки для зерна с металлической высотной конструкции.