Происшествия

УГИБДД разыскивает очевидцев смертельной аварии на М5 под Пензой

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В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России прокомментировали смертельную аварию, которая произошла вечером в четверг, 9 сентября, на трассе М5 под Пензой.

Ранее в соцсетях появились кадры с места происшествия. В объектив камеры попало тело сбитого пешехода, по которому проехала машина. По словам очевидцев, человек погиб после наезда минивэна, водитель которого скрылся.

По предварительным данным, ДТП случилось в 19:10 на 642-м километре трассы М5. 51-летняя автолюбительница, управлявшая Honda CR-V, сбила 45-летнюю женщину-пешехода.

«После чего три неустановленных водителя автомобилей допустили наезд на лежащего на проезжей части пешехода. В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в Госавтоинспекции.

Свидетелей происшествия просят позвонить в УГИБДД по номерам: 59-90-59, 59-90-94, 59-90-03 - или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181, кабинет № 3.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«После чего три неустановленных водителя автомобилей допустили наезд на лежащего на проезжей части пешехода. В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в Госавтоинспекции.
у этих водителей глаза чем обшиты???

Гость||

Кто пишет новости,то минивэн,то си ар ви ,вы кого ищите ,у вас камеры на каждом столбе?

Имя: Гость
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