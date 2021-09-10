УГИБДД разыскивает очевидцев смертельной аварии на М5 под Пензой

10.09.2021 | 16:25

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России прокомментировали смертельную аварию, которая произошла вечером в четверг, 9 сентября, на трассе М5 под Пензой.

Ранее в соцсетях появились кадры с места происшествия. В объектив камеры попало тело сбитого пешехода, по которому проехала машина. По словам очевидцев, человек погиб после наезда минивэна, водитель которого скрылся.

По предварительным данным, ДТП случилось в 19:10 на 642-м километре трассы М5. 51-летняя автолюбительница, управлявшая Honda CR-V, сбила 45-летнюю женщину-пешехода.

«После чего три неустановленных водителя автомобилей допустили наезд на лежащего на проезжей части пешехода. В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в Госавтоинспекции.

Свидетелей происшествия просят позвонить в УГИБДД по номерам: 59-90-59, 59-90-94, 59-90-03 - или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181, кабинет № 3.