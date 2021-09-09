Происшествия

Очевидец рассказал о пешеходе, погибшем на трассе в Пензе

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Очевидец рассказал о смертельном ДТП, случившемся в Пензе вечером в четверг, 9 сентября. По словам интернет-пользователя, на трассе М5 «Урал» погиб пешеход.

«От «Петуха» в сторону Чемодановки. Время 19:20. Говорят, минивэн сшиб и скрылся, уехал дальше», - рассказал участник городского водительского сообщества во «Вконтакте».

К посту прикреплено видео с лежащим на дороге телом. Ролик запрещен к просмотру лицам младше 18 лет. На кадрах запечатлено, как по трупу проехала машина, его перевернуло и швырнуло на проезжую часть.

Автор поста уточнил, что его друг сам едва не проехал по останкам.

«Он сам по нему чуть не проехал, благо, увидел, что ему махали, ну а дальше вот, он только хотел заснять, а там женщина по нему проехалась, которая за фурой по второй полосе ехала», - уточнил интернет-пользователь.

Судя по видео, погибший - мужчина. Официальных комментариев от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало.

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Источник — кадр vk.com/sova_penza
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Гость||

Пpenzainform.ru писал(a):

минивэн сшиб и скрылся
Пропаганда безответственности автомобилистов работает!

penzainform.ru писал(a):

К посту прикреплено видео с лежащим на дороге телом. Ролик запрещен к просмотру лицам младше 18 лет. На кадрах запечатлено, как по трупу проехала машина, его перевернуло и швырнуло на проезжую часть.

Автор поста уточнил, что его друг сам едва не проехал по останкам.

«Он сам по нему чуть не проехал, благо, увидел, что ему махали, ну а дальше вот, он только хотел заснять, а там женщина по нему проехалась, которая за фурой по второй полосе ехала», - уточнил интернет-пользователь.

Автомобилисты слепые как КРОТЫ. Лежит труп мужика на дороге и все по нему проезжают.

Гость||

Становится как в Китае. Я как-то видео смотрел, там также, сбили, остальные затоптали, и все пофигу

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