Очевидец рассказал о пешеходе, погибшем на трассе в Пензе

09.09.2021 | 21:12

Очевидец рассказал о смертельном ДТП, случившемся в Пензе вечером в четверг, 9 сентября. По словам интернет-пользователя, на трассе М5 «Урал» погиб пешеход.

«От «Петуха» в сторону Чемодановки. Время 19:20. Говорят, минивэн сшиб и скрылся, уехал дальше», - рассказал участник городского водительского сообщества во «Вконтакте».

К посту прикреплено видео с лежащим на дороге телом. Ролик запрещен к просмотру лицам младше 18 лет. На кадрах запечатлено, как по трупу проехала машина, его перевернуло и швырнуло на проезжую часть.

Автор поста уточнил, что его друг сам едва не проехал по останкам.

«Он сам по нему чуть не проехал, благо, увидел, что ему махали, ну а дальше вот, он только хотел заснять, а там женщина по нему проехалась, которая за фурой по второй полосе ехала», - уточнил интернет-пользователь.

Судя по видео, погибший - мужчина. Официальных комментариев от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало.