Появились кадры страшного ДТП на 666-м километре трассы «Урал»

08.09.2021 | 18:55

Трагическое совпадение: 666-й километр федеральной автодороги «Урал» стал местом гибели 66-летнего мужчины. Авария случилась в 18:00.

В груде металла с трудом можно распознать марку автомобиля, которым управлял погибший. От передней части транспортного средства практически ничего не осталось. Шансов у водителя не было.

«Произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21074 под управлением мужчины 1955 года рождения и автомобиля «ГАЗон Next» под управлением мужчины 1979 года рождения», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Причины, по которым не смогли разъехаться на дороге грузовая и легковая машины, и все обстоятельства этой аварии устанавливаются.