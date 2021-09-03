В Пензе на трассе М5 столкнулись легковушка и бензовоз

03.09.2021 | 17:23

В четверг, 2 сентября, на трассе М5 в пределах Пензы случилось серьезное ДТП с участием бензовоза MAN и автомобиля Mitsubishi ASX.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, машины столкнулись около 17:20 на 643-м километре дороги. За рулем бензовоза был 26-летний мужчина, Mitsubishi управлял 52-летний водитель.

Кадры с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». Камера запечатлела стоящий на проезжей части грузовик. Перпендикулярно к нему расположена легковушка. У нее покорежены передняя и задняя части кузова.

Травмы в аварии получил водитель Mitsubishi. Медики госпитализировали его.

По факту случившегося проводят проверку.