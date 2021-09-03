Соцсети: пензенские водители разучились ездить во время дождя

03.09.2021 | 12:59

В пятницу, 3 сентября, в первой половине дня в Пензе на улице Лермонтова случилось два ДТП. Оба случая запечатлели водители проезжавших мимо автомобилей и выложили видеозаписи в Сеть.

В одном случае авария произошла в районе проходной областной больницы имени Н. Н. Бурденко. По всей видимости, водитель пренебрег правилом увеличения дистанции в дождливую погоду.

Участник другого ДТП, по-видимому, не справился с управлением и при подъезде к перекрестку улиц Лермонтова и Красной въехал в металлическое ограждение.

«Пензенские водители разучились водить во время дождя?» - иронически спросил автор видеозаписи, предполагая, что косвенной причиной аварий могла стать непогода.