Соцсети: пензенские водители разучились ездить во время дождя

В пятницу, 3 сентября, в первой половине дня в Пензе на улице Лермонтова случилось два ДТП. Оба случая запечатлели водители проезжавших мимо автомобилей и выложили видеозаписи в Сеть.
В одном случае авария произошла в районе проходной областной больницы имени Н. Н. Бурденко. По всей видимости, водитель пренебрег правилом увеличения дистанции в дождливую погоду.
Участник другого ДТП, по-видимому, не справился с управлением и при подъезде к перекрестку улиц Лермонтова и Красной въехал в металлическое ограждение.
«Пензенские водители разучились водить во время дождя?» - иронически спросил автор видеозаписи, предполагая, что косвенной причиной аварий могла стать непогода.
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