Происшествия

Соцсети: пензенские водители разучились ездить во время дождя

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В пятницу, 3 сентября, в первой половине дня в Пензе на улице Лермонтова случилось два ДТП. Оба случая запечатлели водители проезжавших мимо автомобилей и выложили видеозаписи в Сеть.

В одном случае авария произошла в районе проходной областной больницы имени Н. Н. Бурденко. По всей видимости, водитель пренебрег правилом увеличения дистанции в дождливую погоду.

Участник другого ДТП, по-видимому, не справился с управлением и при подъезде к перекрестку улиц Лермонтова и Красной въехал в металлическое ограждение.

«Пензенские водители разучились водить во время дождя?» - иронически спросил автор видеозаписи, предполагая, что косвенной причиной аварий могла стать непогода.

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Источник — видео www.instagram.com/penza.seichas, фото - кадр vk.com/sova_penza
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Гость||

Алабаи буртаские вообще ездить не умеют

Гость||

никто дистанцию не соблюдает, такое ощущение что имеют явные склонности к задним местам со всеми вытекающими

Гость||

Потоки воды , обычная слегка изношенная резина и превышение скорости дает аквапланирование и вылет. И ездят плохо , а ПДД соблюдают процентов 20 из всех.

Гость||

а что будет когда снег выпадет?

Гость||

Пенза - город жопонюхов

Гость||

Гость писал(a):

Потоки воды , обычная слегка изношенная резина и превышение скорости дает аквапланирование

Хватит уже глупости придумывать про аквапланирование

Гость||

Пенза город контрастов.

Гость||

Быстро поехали - вот и результат

Гость||

Ничего особенного обычные ДТП от большого знания ПДД

Гость||

Гость писал(a):

Хватит уже глупости придумывать про аквапланирование
Это обычная физика , хотя для таких идиотов этого нет ,потому они и улетают.

Гость||

Гость писал(a):

Хватит уже глупости придумывать про аквапланирование
Это не глупости уважаемый диванный, это реальность! Загугли, узнай что это такое!

Гость||

Если попал в лужу - не тормози и не виляй рулём

Гость||

Гость писал(a):

, это реальность! Загугли, узнай что это такое!
Если тысяча дурачков напишет бред, гугол обязательно его проиндексирует. Не уподобляйся дурачкам, брат!

Гость||

Гость писал(a):

Если тысяча дурачков напишет бред, гугол обязательно его проиндексирует. Не уподобляйся дурачкам, брат!
дурачек пишет

Гость||

Гость писал(a):

Если тысяча дурачков напишет бред, гугол обязательно его проиндексирует.
тупой кусок ты!

Я раз на тяжелой волге так влетел. Ленты еще не было и планах, а лужа на съезде с путепровода была. Шел километров 70 в час. Влетаю в лужу, и руль становится невесомым. Что крути, что нет - волга плывет прямо.

С тех пор я знаю что такое аквапланирование, и к чему оно приводит!

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Имя: Гость
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