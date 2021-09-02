Происшествия

В Пензе ребенок на самокате едва не попал под колеса

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В Пензе ребенок на самокате едва не попал под колеса машины. Инцидент произошел вечером в среду, 1 сентября, в микрорайоне ГПЗ. Видеозаписью, сделанной автомобильным регистратором, поделился один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

На кадрах - мальчик в черной одежде, который выехал на регулируемый пешеход на улице Антонова после включения запрещающего сигнала светофора. Машины начали движение, но ребенка на самокате это не испугало. Он добрался до середины проезжей части, пропустил одно авто, а затем продолжил движение.

«Уважаемые родители! Проведите, пожалуйста, дополнительные беседы с детьми о правилах безопасности дорожного движения. Водители, будьте осмотрительнее и аккуратнее!» - обратился к интернет-пользователям автор видео.

«Чудом ведь не задавили», - констатировал в комментариях один из читателей.

«Остановиться, поймать малого, вызвать родителей», - предложил другой.

«У меня такая же ситуация была, девочка переезжала дорогу на велосипеде по переходу на красный, я ее только в зеркало увидел, после того как перекресток проехал», - поделился третий.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

осёл бестолковый.

Гость||

ремня хорошего дать, чтоб знал

Гость||

Ну и попал бы. Чарльз Дарвин одобряет.

Гость||

Ну и попал бы. Чарльз Дарвин одобряет.

Гость||

Может пьяный?

Гость||

А потом отвечай за него. Пусть его родители несут ответственность.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|02.09.2021 08:59|

осёл бестолковый.

куда смотрят родители и школа?

Имя: Гость
Комментарий:

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