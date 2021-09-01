В Кузнецке молодой мужчина найден мертвым в своем автомобиле

01.09.2021 | 11:31

Во вторник, 31 августа, в 21:45 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Кузнецке найден мертвым молодой мужчина.

Труп 32-летнего горожанина был обнаружен в салоне его автомобиля «Лада-Гранта», припаркованного у дома на улице Правды.

«Материалы переданы в Следственное управление СК России по Пензенской области. По факту смерти мужчины проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«При первоначальном осмотре телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В апреле в Пензе погиб 37-летний мужчина. Его тело вытащили из салона автомобиля, стоявшего в гараже на улице Пушанина. Дверь бокса вскрыли после того, как в поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что возле гаража ощущается резкий запах выхлопных газов.