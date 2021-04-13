Происшествия

Из гаража в Пензе достали тело 37-летнего мужчины

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В Пензе выясняют обстоятельства гибели 37-летнего мужчины. Его тело было обнаружено в гараже на улице Пушанина в воскресенье, 11 апреля.

«В 11:00 в поисково-спасательную службу поступило сообщение из центра обработки экстренных вызовов системы 112 о том, что вблизи закрытой двери гаража по ул. Пушанина ощущается резкий запах выхлопных газов», - рассказали представители ГУ ППСЦ.

Спасатели с помощью бензореза вскрыли входную дверь. В салоне автомобиля, стоявшего в гараже, обнаружили тело мужчины. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.

«Телесных повреждений при осмотре не обнаружено, назначена судмедэкспертиза», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

На все воля иеговы

Гость||

розовая смерть!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе выясняют обстоятельства гибели 37-летнего мужчины. Его тело было обнаружено в гараже на улице Пушанина в воскресенье, 11 апреля.

«В 11:00 в поисково-спасательную службу поступило сообщение из центра обработки экстренных вызовов системы 112 о том, что вблизи закрытой двери гаража по ул. Пушанина ощущается резкий запах выхлопных газов», - рассказали представители ГУ ППСЦ.

Спасатели с помощью бензореза вскрыли входную дверь. В салоне автомобиля, стоявшего в гараже, обнаружили тело мужчины.

Мужик дожил до 37 лет и ничего не знает об угарном газе?

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