Из гаража в Пензе достали тело 37-летнего мужчины

13.04.2021 | 08:20

В Пензе выясняют обстоятельства гибели 37-летнего мужчины. Его тело было обнаружено в гараже на улице Пушанина в воскресенье, 11 апреля.

«В 11:00 в поисково-спасательную службу поступило сообщение из центра обработки экстренных вызовов системы 112 о том, что вблизи закрытой двери гаража по ул. Пушанина ощущается резкий запах выхлопных газов», - рассказали представители ГУ ППСЦ.

Спасатели с помощью бензореза вскрыли входную дверь. В салоне автомобиля, стоявшего в гараже, обнаружили тело мужчины. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.

«Телесных повреждений при осмотре не обнаружено, назначена судмедэкспертиза», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По факту случившегося проводится проверка.