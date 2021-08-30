На ул. Калинина мужчина погиб, выпав из окна подъезда

30.08.2021 | 16:49

В Пензе устанавливается личность мужчины, погибшего после падения с высоты. Фото с места происшествия опубликовано в соцсети Instagram в понедельник, 30 августа.

«Калинина, 152. По всей видимости, выпал из окна 8-го этажа. Время 14:50», - отметил автор снимка.

В региональном следственном управлении СК РФ факт гибели мужчины подтвердили. Выяснилось, что он упал из окна подъезда и скончался на месте от полученных травм.

2 августа на улице Терновского с 8-го этажа дома № 203 упал 38-летний мужчина. 12 июля аналогичное ЧП случилось на проспекте Строителей. Погиб 43-летний горожанин, вывалившийся из окна квартиры на 10-м этаже.