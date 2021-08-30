Происшествия

На ул. Калинина мужчина погиб, выпав из окна подъезда

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В Пензе устанавливается личность мужчины, погибшего после падения с высоты. Фото с места происшествия опубликовано в соцсети Instagram в понедельник, 30 августа.

«Калинина, 152. По всей видимости, выпал из окна 8-го этажа. Время 14:50», - отметил автор снимка.

В региональном следственном управлении СК РФ факт гибели мужчины подтвердили. Выяснилось, что он упал из окна подъезда и скончался на месте от полученных травм.

2 августа на улице Терновского с 8-го этажа дома № 203 упал 38-летний мужчина. 12 июля аналогичное ЧП случилось на проспекте Строителей. Погиб 43-летний горожанин, вывалившийся из окна квартиры на 10-м этаже.

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Источник — фото instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

Сокращается количество избирателей день ото дня. То дтп, то ковид, то падения с высоты. Так и до выборов никто не дойдет.

Гость||

На все воля Иеговы

Гость||

Автомобилисты виноваты. Ездят на средствах повышенной опасности. С них спрос.

Гость||

Всё чаще россияне прыгают из окон от великого счастья.

Гость||

самоликвидация устал от счастливой жизни

Гость||

Кредиты, ипотека,дети...Не выдержал тяжёлой ноши(((

Имя: Гость
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