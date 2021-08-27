В Пензе устанавливают личность участника ДТП на улице Пушанина

27.08.2021 | 16:59

Днем в пятницу, 27 августа, на неширокой улице Пушанина в пензенском микрорайоне Гидрострой не смогли разъехаться два легковых автомобиля.

Фото и видео с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что машины получили сильные повреждения. На месте аварии работает бригада скорой помощи.

В Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия.

По предварительным данным, в 15:40 у дома № 12 на улице Пушанина столкнулись Kia Ceed, которым управляла 38-летняя автолюбительница, и Renault Megane, за рулем которого был мужчина (его личность устанавливается).

«В ДТП пострадала женщина - водитель Kia. Бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины столкновения выясняют специалисты.