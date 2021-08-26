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Происшествия

На трассе М5 в Пензе произошла авария с тремя автомобилями

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Крупная авария произошла в Пензе в ночь с 25 на 26 августа. Около 22:00 на участке трассы М5 «Урал» в районе бывшего Арбековского поста ГАИ столкнулись три автомобиля.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, участниками ДТП стали две легковые иномарки и грузовая «Газель». У седанов разбиты передние части кузова. У фургона, вылетевшего на обочину и повалившего металлическую опору, повреждена кабина.

Пострадали ли в результате ДТП люди, не сообщается. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

Аварии на этом участке М5 происходят нередко. 10 июля здесь столкнулись Hyundai и Chevrolet, пострадал 61-летний водитель первого автомобиля.

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Источник — видео invite.viber.com
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Гость||

А Лузгин как специально затягивает строительство развязки в этом месте.

Гость||

Быстро поехали - вот и результат

Имя: Гость
Комментарий:

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