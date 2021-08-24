Пропавшего пензенца нашли через сутки утонувшим

24.08.2021 | 10:49

В понедельник, 23 августа, в 10:36 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в водоеме Терновский затон в селе Засечном Пензенского района обнаружен труп мужчины.

Погибшим оказался житель Пензы 1965 года рождения, который с 22 августа числился без вести пропавшим, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В регионе нередки случаи гибели на воде. 17 августа в реке Сердобе в селе Пригородном Сердобского района нашли утонувшим 46-летнего жителя Колышлея. С 14 августа мужчина числился без вести пропавшим.

14 августа в пруду в селе Мелюковка Наровчатского района было обнаружено тело 48-летней женщины, а в водоеме в селе Ключи Камешкирского района - 54-летнего жителя Средней Елюзани.