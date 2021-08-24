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Происшествия

Пропавшего пензенца нашли через сутки утонувшим

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В понедельник, 23 августа, в 10:36 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в водоеме Терновский затон в селе Засечном Пензенского района обнаружен труп мужчины.

Погибшим оказался житель Пензы 1965 года рождения, который с 22 августа числился без вести пропавшим, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В регионе нередки случаи гибели на воде. 17 августа в реке Сердобе в селе Пригородном Сердобского района нашли утонувшим 46-летнего жителя Колышлея. С 14 августа мужчина числился без вести пропавшим.

14 августа в пруду в селе Мелюковка Наровчатского района было обнаружено тело 48-летней женщины, а в водоеме в селе Ключи Камешкирского района - 54-летнего жителя Средней Елюзани.

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Гость||

водяной знает?

Гость||

Тухлая новость,тредий день мусолят...

Гость||

Кто купается бухнувшим

Тот найдётся утонувшим!

Имя: Гость
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