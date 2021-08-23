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Происшествия

В Малосердобинском районе водитель ВАЗа врезался в телегу

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В Малосердобинском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали люди, передвигавшиеся в гужевой повозке.

Авария случилась 21 августа в 19:45. Предварительно установлено, что на 41-м километре трассы Колышлей - Малая Сердоба - Саполга - Нижний Новгород - Саратов 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 столкнулся с телегой, запряженной лошадью, которой управлял 36-летний мужчина.

«В результате происшествия пассажиры гужевой повозки - мужчины 1999, 1953 годов рождения - получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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Гость||

а лошадь лошадь как? не госпитализирована?

Гость||

Куда лошадь делась, ироды???

Гость||

Красава!

Гость||

Вишь как, телега врезалась в телегу, это ж анекдот

Гость||

В вымирающей РФии есть жизнь?это гуд...

Гость||

Лошадь отделалась лёгким испугом

Гость||

Гость писал(а):

> а лошадь лошадь как? не госпитализирована?

Осмотрена ветеринаром и отпущена на вольные хлеба.

Гость||

Гость писал(a):

В вымирающей РФии есть жизнь?
Германия неуклонно вымирает с 70-х годов. Там есть жизнь?

Гость||

16.02, обосралась.

Имя: Гость
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