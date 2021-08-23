В Малосердобинском районе водитель ВАЗа врезался в телегу

23.08.2021 | 15:40

В Малосердобинском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали люди, передвигавшиеся в гужевой повозке.

Авария случилась 21 августа в 19:45. Предварительно установлено, что на 41-м километре трассы Колышлей - Малая Сердоба - Саполга - Нижний Новгород - Саратов 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 столкнулся с телегой, запряженной лошадью, которой управлял 36-летний мужчина.

«В результате происшествия пассажиры гужевой повозки - мужчины 1999, 1953 годов рождения - получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.