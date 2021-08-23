В Бессоновке ребенок пострадал от нападения собаки

23.08.2021 | 08:31

В Пензенской области собака покусала ребенка. Об инциденте, произошедшем в воскресенье, 22 августа, сообщил отец пострадавшего.

«Здравствуйте, обращаюсь за помощью к вам. В селе Бессоновка в районе ПМК собака покусала ребенка, ребенку 5 лет, сейчас лежит в больнице, если б не успевший мужчина, то сын пострадал бы намного больше», - рассказал мужчина в письме, направленном в редакцию портала «ПензаИнформ».

К обращению прикреплены фото, на которых запечатлен пострадавший мальчик. Раны и царапины - на руках, ногах, лице.

По словам сельчанина, рядом с местом, где произошло нападение, находится детский сад. 21 августа там же пострадали еще два ребенка.

Мужчина надеется, что после огласки этой информации местная администрация обратит внимание на проблему и отреагирует на обращения граждан.