В Бессоновке ребенок пострадал от нападения собаки

В Пензенской области собака покусала ребенка. Об инциденте, произошедшем в воскресенье, 22 августа, сообщил отец пострадавшего.
«Здравствуйте, обращаюсь за помощью к вам. В селе Бессоновка в районе ПМК собака покусала ребенка, ребенку 5 лет, сейчас лежит в больнице, если б не успевший мужчина, то сын пострадал бы намного больше», - рассказал мужчина в письме, направленном в редакцию портала «ПензаИнформ».
К обращению прикреплены фото, на которых запечатлен пострадавший мальчик. Раны и царапины - на руках, ногах, лице.
По словам сельчанина, рядом с местом, где произошло нападение, находится детский сад. 21 августа там же пострадали еще два ребенка.
Мужчина надеется, что после огласки этой информации местная администрация обратит внимание на проблему и отреагирует на обращения граждан.
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