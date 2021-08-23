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Происшествия

В Бессоновке ребенок пострадал от нападения собаки

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В Пензенской области собака покусала ребенка. Об инциденте, произошедшем в воскресенье, 22 августа, сообщил отец пострадавшего.

«Здравствуйте, обращаюсь за помощью к вам. В селе Бессоновка в районе ПМК собака покусала ребенка, ребенку 5 лет, сейчас лежит в больнице, если б не успевший мужчина, то сын пострадал бы намного больше», - рассказал мужчина в письме, направленном в редакцию портала «ПензаИнформ».

К обращению прикреплены фото, на которых запечатлен пострадавший мальчик. Раны и царапины - на руках, ногах, лице.

По словам сельчанина, рядом с местом, где произошло нападение, находится детский сад. 21 августа там же пострадали еще два ребенка.

Мужчина надеется, что после огласки этой информации местная администрация обратит внимание на проблему и отреагирует на обращения граждан.

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Гость||

Во многих городах России люди гибли от нападения собак. Обычно кардинальные меры начинали принимать после смерти детей.

Может не ждать гибели стариков и детей,а принимать меры?

Гость||

Во всех развитых странах (страны Западной Европы, США, Канада, Япония) собак и кошек, оказавшихся на улице без сопровождающего лица, отлавливают, помещают в приют (пункт передержки) и, если за период не более двух недель не нашелся хозяин или желающий взять на содержание это животное, оно усыпляется. Если животное сверх этого срока продолжает оставаться в приюте, то оно содержится за счет благотворительности, но не за счет государства. За пределами населенных пунктов практикуется отстрел браконьерствующих кошек и собак. Может пора перенимать зарубежный опыт?

Гость||

Зоошиза ты где? Ваших бьют! Похер на детей собачку жалко?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина надеется
Был бы мужиком - решил бы уже вопрос сам. Что, жалко двести рублей на ливерную колбасу и изониазид?

Гость||

Гость писал(a):

Может пора перенимать зарубежный опыт?
На кастрации и стерилизации можно воровать много денег,а про корма вообще молчу...

Зарубежный опыт там,где не воруют на этом.

Гость||

Гость писал(a):

Зарубежный опыт там,где не воруют на этом.
За рубежом не воруют? Да ты пьян и фея!

Гость||

Гость писал(a):

Да ты пьян и фея!
Вы о наших мигрантах за рубежом?

Гость||

Неа, я трезв и Жора

Гость||

Травить надо блоховозов.

Гость||

Гость писал(a):

Вы о наших мигрантах
Конечно о ваших. Ведь у местных умишка не хватит.

Гость||

Заключение врачей, выписка о необходимости дальнейшей реабилитации . И заявление на имя главы местного органа власти , невыполнившего свои должностные обязанности , на выделение средств, путевки в санаторий, оплаты дальнейшего лечения. Откажет? Отписку с пруфами в СМИ и инет, огласка, подача заявления в суд.

Но сначала заявление в полицию по факту нападения на ребёнку и госпитализации в результате полученных травм

Гость||

Пусть глава Бессоновки с ядом и ливеркой бегает, если он «мужик» а не просто деньги ворует из бюджета

Гость||

Травить ядом животных и называться мужиком не стоит хоть у тебя и яйца. У гомиков тоже яйца.

Гость||

Гость писал(a):

Травить ядом животных и называться мужиком не стоит хоть у тебя и яйца. У гомиков тоже яйца.
А если женщина травить будет?

Гость||

Нечего было их петардами подрывать.

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Имя: Гость
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