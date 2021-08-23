Стали известны подробности ДТП на ул. Ладожской в Пензе

23.08.2021 | 16:33

В воскресенье, 22 августа, на Ладожской улице в Пензе столкнулись три автомобиля. Снимки с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, две легковушки столкнулись лоб в лоб. У обеих разбита передняя часть. Автомобиль третьего участника ДТП оказался ближе к тротуару.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, авария произошла около 12:40 напротив дома № 110. Участниками стали 20-летняя девушка, управлявшая Hyundai Solaris, 46-летний водитель ВАЗ-2114 и 41-летний мужчина за рулем Skoda Rapid.

Медики оказали помощь, затем отпустили водителей Hyundai и «четырнадцатой», а также 6-летнюю пассажирку отечественного авто.

«Пассажир автомобиля ВАЗ-2114, женщина 1975 года рождения, была госпитализирована в медучреждение», - добавили в Госавтоинспекции.