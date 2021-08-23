Сетевое издание|18+|Понедельник|23 авг 2021|20:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Стали известны подробности ДТП на ул. Ладожской в Пензе

Печать

В воскресенье, 22 августа, на Ладожской улице в Пензе столкнулись три автомобиля. Снимки с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, две легковушки столкнулись лоб в лоб. У обеих разбита передняя часть. Автомобиль третьего участника ДТП оказался ближе к тротуару.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, авария произошла около 12:40 напротив дома № 110. Участниками стали 20-летняя девушка, управлявшая Hyundai Solaris, 46-летний водитель ВАЗ-2114 и 41-летний мужчина за рулем Skoda Rapid.

Медики оказали помощь, затем отпустили водителей Hyundai и «четырнадцатой», а также 6-летнюю пассажирку отечественного авто.

«Пассажир автомобиля ВАЗ-2114, женщина 1975 года рождения, была госпитализирована в медучреждение», - добавили в Госавтоинспекции.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

А подробности-то где (кроме возраста водителей)?

Гость||

Это не езда если за рулем она

Гость||

Двенашка а не четырка

Гость||

Гость писал(a):

Это не езда если за рулем она
В ДТП еще два участника, так что не все так однозначно.

Гость||

Гость писал(a):

Это не езда если за рулем она
Да-да, но лоб в лоб столкнулись два ездуна мужского пола :)) Видимо от дофига большого умения водить машину )

Гость||

А где там 14? 12 на фото, ПИ!

Гость||

Гость писал(a):

но лоб в лоб столкнулись два
Иногда двое сталкиваются по вине третьего. (Не благодари)

Гость||

Иногда двое сталкиваются по вине третьего. (Не благодари

----

Она им показала,что у них нет??

Гость||

Подробности по буртасски.

Вжжжжж. Брбрбрбп. Чух чух чух. Тыдыщ! Бубух! Хлобысть! Аааааааа! Уууууу! Скорую! Одному дурачку 46 лет, другому 41 годик. Парапапапам! Все!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте