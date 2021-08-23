Под Сосновоборском юноша на ВАЗе насмерть сбил пешехода

23.08.2021 | 14:30

В Сосновоборском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 21 августа в 23:20 на 1-м километре трассы Сосновоборск - Нижний Мывал 19-летний юноша на автомобиле ВАЗ-2110 сбил 34-летнего мужчину.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, от полученных травм пешеход скончался на месте. По данному факту проводится проверка.

Юные водители нередко устраивают на дорогах ДТП, причем иногда с летальным исходом. Так, 19 августа в Чемодановке 19-летний мотоциклист насмерть сбил 46-летнего пешехода на улице Заречной. 15-летнего пассажира мотоцикла тогда госпитализировали с телесными повреждениями.