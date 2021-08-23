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Происшествия

Под Сосновоборском юноша на ВАЗе насмерть сбил пешехода

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В Сосновоборском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 21 августа в 23:20 на 1-м километре трассы Сосновоборск - Нижний Мывал 19-летний юноша на автомобиле ВАЗ-2110 сбил 34-летнего мужчину.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, от полученных травм пешеход скончался на месте. По данному факту проводится проверка.

Юные водители нередко устраивают на дорогах ДТП, причем иногда с летальным исходом. Так, 19 августа в Чемодановке 19-летний мотоциклист насмерть сбил 46-летнего пешехода на улице Заречной. 15-летнего пассажира мотоцикла тогда госпитализировали с телесными повреждениями.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

19-летний юноша
Права выдавать с 21 года.

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2110
Запретить к использованию весь тазобрак.

Гость||

Не такой уж и "тазобрак" -вон ,как на смерть давит. Еще того ого-го.

Гость||

права не раньше 21 года и после экзаменации на адекватность и опредление шкалы ценностей

Гость||

Надо радикальнее меры. ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕТИТЬ АВТОТРАНСПОРТ В СОСНОВОБОРСКОМ РАЙОНЕ!!! Исключительно гужевой разрешить.(там и бывший министр из за авто прелюбодействовалсс!!)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

19-летний юноша на автомобиле ВАЗ-2110 сбил 34-летнего мужчину.
После получения паспорта это уже не юноша, это мужчина призывного возраста, который обязан отвечать за свои действия по полной.

Гость||

Гость писал(a):

Надо радикальнее меры. ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕТИТЬ АВТОТРАНСПОРТ В СОСНОВОБОРСКОМ РАЙОНЕ!!! Исключительно гужевой разрешить.(там и бывший министр из за авто прелюбодействовалсс!!)
А велосипеды еще пока можно?

Гость||

Гость писал(a):

Запретить к использованию весь тазобрак.
Запретить таким идиотам как ты выдавать права, потому что идиот по мышлению! Виновата всегда прокладка между рулем и сиденьем , а не авто. А давай БМВ запретим как автомобиль водители которого совершают самые безрассудные поступки за рулем и тяжелые ДТП .

Гость||

А велосипеды еще пока можно?

.............................

Можно. Но только зимой.

Гость||

Гость писал(a):

Запретить к использованию весь тазобрак.

Запретить таким идиотам как ты выдавать права, потому что идиот по мышлению! Виновата всегда прокладка между рулем и сиденьем , а не авто. А давай БМВ запретим как автомобиль водители которого совершают самые безрассудные поступки за рулем и тяжелые ДТП .

Вот у местного дурачка нормально подгорело. Приятно посмотреть.

Имя: Гость
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