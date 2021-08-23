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Происшествия

Отец искусанного в Бессоновке мальчика рассказал о случившемся

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6-летняя Арина направлялась к тому месту, где накануне произошли страшные события. От отца далеко не отходила, боялась, что в любой момент на нее может напасть собака, как это случилось с ее братом.

Лучший друг человека повел себя совсем не дружелюбно. На улице Сурской в Бессоновке бродячая собака накинулась на пятилетнего мальчика. Ребенок гулял со своими друзьями во дворе, играл на детской площадке, но, когда отправился домой, наткнулся на четвероногого. Родители в тот момент находились в квартире.

«Старший забегает: «Там Артема покусали». Жена побежала, я вскочил, она его уже несет всего в крови», - сообщил отец пострадавшего мальчика Родион Гранецки.

Ребенка на скорой увезли в больницу, теперь он под присмотром медиков. На восстановление потребуется какое-то время: у малыша повреждено лицо, глубокие раны на руках и ногах. Но все могло закончиться куда печальнее, если бы не прохожий, который стал свидетелем случившегося.

«Говорит, увидел, что собака над ним и голова в пасти, там не было никаких палок», - пояснил Родион Гранецки.

«Его несли вчера на руках. Мне кажется, он испугался и даже сознание потерял. И лицо у него… Я не могу на это спокойно смотреть, как его искусали. У нас бардак здесь», - пожаловалась жительница с. Бессоновка Любовь Игонина.

Стая собак появилась в селе несколько месяцев назад. Ребята, которые часто играют во дворе, эту тройку знают, некоторые из них видели нападение.

«Две маленькие, одна рыжая большая», - описал собак мальчик.

Детей на улицах в этом районе Бессоновки немного. Родители боятся выпускать их гулять.

Сколько пробудет в больнице пострадавший мальчик, пока неизвестно. Ему предстоит долгое лечение. Нападение - сильный удар по психике ребенка.

«Спал этой ночью. Но дергается и орет во сне: «Отпусти!» - страх у него. К психологу надо будет записывать», - подчеркнул Родион Гранецки.

«Если бы моего внука искусали, я бы обязательно подала в суд, я так бы не оставила!» - заявила местная жительница.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

В городе и в районах,есть хозяин или все ВРИО?

Гость||

"Гуманизм" к бродячим собакам оборачивается трагедиями для людей. Раньше с бродячими собаками вели борьбу, отстреливали их. А сейчас жизнь и здоровье людей оказались дешевле бродячих собак.

Гость||

А мне хотелось бы посмотреть в глаза тем сердобольным, которые бродячих собачечек желеют и прикармливают. Совесть их интересно не мучает???

Имя: Гость
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