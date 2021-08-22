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Происшествия

Появились фото с места смертельной аварии в Иссинском районе

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В воскресенье, 22 августа, на трассе в Иссинском районе Пензенской области случилось ДТП, в результате которого погиб человек.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что около 10:08 на 350-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись Renault Logan под управлением 42-летнего водителя и «ГАЗ Next» с 31-летним мужчиной за рулем.

Последствия аварии попали в объектив камеры. Очевидец поделился снимками в соцсети «ВКонтакте». На них легковушка, вылетевшая за пределы трассы, верхняя часть кузова искорежена.

Медицинская помощь потребовалась обоим участникам ДТП, после ее оказания их отпустили. 20-летний пассажир Renault от полученных травм скончался на месте.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается Госавтоинспекция.

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Источник — фото Иулии Давыдовой, vk.com/penza_live
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Гость||

Гонщики мать их.

Гость||

Вот что бывает, когда дурачки попадают за руль.

Гость||

А вам слабо?

Гость||

Очередные водятлы не смогли разъехаться на своих жоповозках！

Гость||

Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa

Имя: Гость
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