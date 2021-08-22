Появились фото с места смертельной аварии в Иссинском районе

22.08.2021 | 12:04

В воскресенье, 22 августа, на трассе в Иссинском районе Пензенской области случилось ДТП, в результате которого погиб человек.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что около 10:08 на 350-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись Renault Logan под управлением 42-летнего водителя и «ГАЗ Next» с 31-летним мужчиной за рулем.

Последствия аварии попали в объектив камеры. Очевидец поделился снимками в соцсети «ВКонтакте». На них легковушка, вылетевшая за пределы трассы, верхняя часть кузова искорежена.

Медицинская помощь потребовалась обоим участникам ДТП, после ее оказания их отпустили. 20-летний пассажир Renault от полученных травм скончался на месте.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается Госавтоинспекция.