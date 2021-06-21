Более 200 жителей Пензенской области числятся пропавшими без вести

21.06.2021 | 10:15

В Пензенской области не могут найти более 200 человек, пропавших без вести. О надзоре в сфере розыска и расследования преступлений, связанных с исчезновением граждан, рассказали представители региональной прокуратуры.

«По данным УМВД России по Пензенской области, на 1.01.2021 в регионе числились без вести пропавшими 213 человек. За 5 месяцев 2021 года сотрудниками органов внутренних дел в ходе разыскных мероприятий установлено местонахождение 29 таких лиц», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В 2021 году в регионе возбудили три уголовных дела об убийстве пропавших.

К началу июня в розыске находилось 220 человек. Большинство жило в Пензе (30 в Октябрьском районе, 20 в Железнодорожном, 14 в Первомайском), а также Городищенском (16), Сердобском (13) и Кузнецком (11) районах области.

В июне стало известно об исчезновении 54-летнего жителя Сурска Юрия Плаксина. Еще одного пропавшего - 54-летнего кузнечанина - нашли погибшим. Мужчина отправился за грибами и ягодами, а в лесу ему стало плохо.